На 3 года посадили парня, пытавшегося защитить шествие от силовиков в Витебске

ННВ • 07/2/21 14:55 • Палітыка

26-летнего витеблянина Артема Исакова обвинили в насилии сразу против 9 милиционеров и посадили на 3 года. Что он сделал?



Согласно обвинению во время шествия в Витебске 25 октября применил против силовиков баллончик со слезоточивым газом. Пострадавшими от действий молодого человека признали сразу девятерых милиционеров.

Напомним, что в тот день на протестный марш в областном центре собралось около тысячи горожан. Не смотря на противодействие силовиков, протестующие смогли сформировать колонну на улице Ленина.

Уже тогда, как видно из фоторепортажа «ННВ», в колонну мирных демонстрантов вторгались неизвестные в гражданской одежде, которые отнимали у протестующих символику.

Конфликт Исакова с группой силовиков произошел в районе дома №7 корпус 1 на Смоленской улице. Там он по версии следствия распылил в сторону милиционеров в штатском перцовый газ, якобы помешав задержать пьяного. На видео «ННВ» слышно, как демонстранты говорят, что силовики снова хотели отнять флаг.

Парня задержали в тот же день на улице Чкалова, при этом, как утверждают милиционеры, он не менее четырех раз распылил слезоточивый газ в сторону задерживающих его силовиков.

4 февраля судья Сергей Будревич признал Артема Исакова виновным в применении насилия против сотрудников органов внутренних дел. На основании статьи 364 УК он приговорил его 3 годам лишения свободы, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Срок отбытия наказания молодому человеку начнут отсчитывать с 28 октября 2020 года, когда его поместили в СИЗО по уголовному делу.