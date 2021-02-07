Крепкий ветер усугубит сильные морозы. В Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 07/2/21 23:12 • Здароўе

Завтра в Витебской области к низкой температуре добавится сильный ветер, это очень опасно. В некоторых регионах температура уже опустилась ниже -20 °C.



Согласно прогнозам синоптиков в понедельник, 8 февраля, по северо-востоку Беларуси в ночные и утренние часы температура атмосферного воздуха опустится до -25..-28 °C. При этом ожидается сильный ветер — по юго-западу ветра порывами до 15-20 м/с, а в Витебской области — до 14 м/с.

Хотя температура и не понизится до таких экстремальных показателей, как мы сообщали вчера, крепкий ветер и влажность усугубят действия мороза на организм человека. Так, утром в Орше температура может опуститься до -28 °C, но ощущаться она будет как -35 °C — на семь градусов ниже.

7 февраля вечером наиболее сильные морозы отмечались по западу Витебской области: на метеостанции в Докшицах зарегистрировали -21,3 °C, а в Лынтупах — -29,5 °C.