Двина в бело-красно-белых огнях. Посмотрите, как красиво

ННВ • 07/2/21 20:06 • Палітыка

Двина была расцвечена в бело-красно-белых цветах, для этого в воздух даже подняли гигантский дрон. Посмотрите захватывающие видео.



6 февраля в Риге световую инсталляцию в поддержку борющейся за свободу Беларуси устроило Латвийское телевидение. «Мы за свободную и демократическую Беларусь!», — такое сообщение появилось в Twitter телекомпании вместе с зачаровывающим видео светового шоу в виде белорусского национального флага над водами Даугавы.

Национальными флагами в столице братской Латвии, соединённой с Витебском одной рекой, были украшены также городская ратуша, Министерство иностранных дел, Национальная библиотека, и Дворец культуры ВЭФ.

Рижская дума совместно с инновационной компанией в области мобильных технологий LMT подготовила специальное видеоприветствие, в котором на реке Даугаве, символе судьбы и свободы Латвии, светом отображался исторический бело-красно-белый флаг. Съемочный процесс проходил ранним утром 7 февраля. Для этого в воздух подняли огромный дрон с мощным проектором.

«30 лет назад сотни тысяч латвийцев в холодный январский день собрались на берегу Даугавы, чтобы защитить свою свободу. Сегодня Рига встает в поддержку миллионов белорусов. Мысленно мы с белорусским народом в это тяжелое время, и мы желаем нашим соседям быть непоколебимыми в вере, что справедливость восторжествует», — говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Рижской думы.