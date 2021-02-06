На 7 лет сядет водитель, врезавшийся в остановку под Оршей, тогда погибли два человека

Іван Дзедушкін • 06/2/21 14:32 • Здарэнні

К 7 годам лишения свободы приговорили 47-летнего водителя легковушки, врезавшегося в остановку общественного транспорта под Оршей. Два его пассажира погибли.



Как сообщали «ННВ», 27 августа у деревни Митьковщина Оршанского района «Volkswagen Passat» вылетел на обочину и врезался в павильон остановки. Как позже установит следствие, в момент ДТП на скорости 91,4 км/ч водитель отвлекся от управления, чтобы переключить трек на магнитоле. А в крови водителя обнаружат этиловый спирт в концентрации 3 промилле.

На месте аварии погибли два пассажиры — 32-летний и 41-летний мужчины. Данные о количестве остальных пострадавших расходятся: СК сообщал о водителе и еще двух пассажирах, согласно же пресс-релизу суда, в авто было четыре человека.

Суд Оршанского района и города Орши признал 47-летнего мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение третьему тяжкого телесного повреждения. На основании части 5 статьи 317 УК его приговорили 7 годам лишения свободы, а также к лишению права управлять транспортом на 5 лет, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.