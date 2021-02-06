До -32 °C мороза ожидается в Витебской области в ближайшие дни. Желтый уровень опасности

• 06/2/21 20:59 • Здароўе

В ближайшие дни в некоторых местах Витебской области температура может понизиться до -32 °C. Где будет самый сильный мороз?
Мальчик смотрит сквозь замерзшее окно городского автобуса во время сильного мороза в Витебске, февраль 2012 года. Фото Сергея Серебро

В Орше температура начнет резко понижаться в ночь с воскресенья на понедельник, 8 февраля, а в утренние часы возможен мороз до -32 °C.

А вот в Лынтупах самая низкая температура будет уже вечером 7 февраля, в воскресенье, правда, там столбик термометра опустится только до -29 °C.

Также до -29 °C по прогнозам синоптиков ожидается в Сенно и Докшицах в ночь с воскресенья на понедельник. В Лепеле этой же ночью будет всего на один градус теплее.

Что касается Витебска, то ниже -29 °C в областном центре столбик термометра не опустится. Правда при этом такая температура будет ощущаться (температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, в зависимости от влажности воздуха, скорости ветра и тепла от прямых солнечных лучей), как -31 °C. Холоднее всего будет завтра и в понедельник до обеда, потом начнет теплеть.

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