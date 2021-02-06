Более 23 тысяч долларов сняли мошенники с карточек пенсионерки из Новополоцка

Іван Дзедушкін • 06/2/21 14:52 • Крымінал

Телефонные мошенники похитили все деньги с банковских карт и валютного депозитного счета 67-летней жительницы Новополоцка.



4 февраля пенсионерке поступил звонок по Viber, собеседник представился пожилой женщине сотрудником банка. Как это обычно бывает при вишинге, новополоачнку убедили, что с ее карточек пытаются снять деньги и предложили обезопасить их.

«Разводили» пенсионерку почти час, в конце концов, у нее выудили пароли к личному кабинету интернет-банкинга и необходимые коды для подтверждения операций. В результате со счетов новополочанки неизвестные сняли свыше 62 000 рублей — все имевшиеся средства.

По этому факту вишинга Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 212 УК, сообщает пресс-служба СК.