Разбойное нападение в Новополоцке: двое парней избили женщину и отняли у нее сумочку с деньгами

Іван Дзедушкін • 05/2/21 19:20 • Крымінал

Вечером 3 февраля неизвестные напали на женщину в Новополоцке. Они избили ее и отняли у нее сумочку деньгами и телефоном.



Неподалеку от места преступления милиция нашла выброшенные сумочку и смартфон жертвы нападения. Это позволило оценить примерный маршрут злоумышленников и, после изучения видеозаписей камер наблюдения, выйти на их след.

По подозрению в совершении разбойного нападения были задержаны 18-летний и 20-летний жители Новополоцка. По информации милиции нападение на женщину они совершили пьяными. Отнятые деньги они использовали для продолжения попойки.

Оба молодых человека ранее к уголовной ответственности не привлекались. В их отношениивозбудили уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Теперь им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.