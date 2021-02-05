Превышение содержания диоксида серы в воздухе Новополоцка фиксировали продолжительное время

Сяржук Серабро • 05/2/21 13:51 • Экалогія

В Новополоцке несколько дней фиксировали превышение предельно-допустимой концентрации диоксида серы в воздухе.



Первый раз превышение было зафиксировано в пробах 30 января, оно составило 1,2 от ПДК. Такой же уровень загрязнения вредным соединением оставался и 31 января. К 1 февраля концентрация диоксида серы в воздухе Новополоцка снизалась практически до предельной — превышение составляло 1,01 раза.

Однако, 3 февраля по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей в пробах воздуха содержание диоксида серы снова превышало предельно-допустимую концентрацию в 1,1 раза.

Заборы проб воздуха производились в районе дома №49 на Молодежной улице. Во время превышения ПДК по диоксиду серы в городе наблюдался юго-западный или южный ветер.

Несколько ранее, 27 января, в соседнем Полоцке выявили превышения нормативов допустимых выбросов углерода оксида и диоксида азота при эксплуатации котельной местного ЖКХ, сжигающей древесную щепу. Предположительно именно эти выбросы привели к загрязнению снега черными частицами в городе, сообщал Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.