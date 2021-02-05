Новое здание КГБ в Витебске будет светиться ночью. Во сколько это обойдется?

Сяржук Серабро • 05/2/21 15:12 • Эканоміка

Архитектурно-декоративной подсветкой оборудуют новое здание областного управления КГБ в Витебске, строительство которого завершается на берегу Двины.



Тендер на закупку светильников для этих задач объявило открытое акционерное общество «Жилстрой». Судя по документации закупки, на здании собираются установить 170 светильников нейтрально-белого свечения, 84 — красного, а также 100 — янтарного.

Оборудование для подсветки здания КГБ в Витебске должны поставить через месяц после оплаты по договору. Его ориентировочная стоимость составляет 46 944 рубля 24 копейки. В качестве источников финансирования указаны иные источники.

Напомним также, что «ННВ» писали о закупке для этого здания хрустальных люстр с подвесками «Asfour». Сейчас уже известно, что победителем того тендера закрытое акционерное общество «Каскад» из Лиды. Люстры и бра обойдутся в 68 881 руль 82 копейки.