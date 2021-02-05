На 8 сантиметров выросли сугробы в Орше всего за двенадцать часов. Завтра ожидают мороз

Сяржук Серабро • 05/2/21 12:47 • Здарэнні

В Орше высота снежного покрова достигла 25 сантиметров — обрушившийся на Беларусь снегопад зацепил только восток Витебской области.

Сильнее всего снег шел в Оршанском районе вчера, за 12 часов с шести утра до шести вечера там выпало 8 миллиметров осадков. Высота снежного покрова при этом выросла с 17 до 25 сантиметров.

О сильном снегопаде сообщают также из соседнего Дубровенского района. Газета «Дняпроўская праўда» опубликовала фото заваленного снегом райцентра.

Не смотря на это самые большие сугробы пока на западе области — в Лынтупах высота снежного покрова составляет 27 сантиметров, а еще сутки назад она была 28 сантиметров.

Завтра ожидается сильное понижение температуры, особенно по западу Витебской области: в субботним утром в Лынтупах ожидается до -25 °C, в Докшицах и Шарковщине — до -24 °C, в Езерище, Орше и Сенно — до -23 °C. В областном центре будет всего 20 градусов мороза.