На 5 лет посадили тракториста, у которого из кабины выпала и погибла девушка

Іван Дзедушкін • 05/2/21 11:48 • Здарэнні

36-летний механизатор получил 5 лет лишения свободы за то, что у него из кабины выпала 27-летняя девушка, которая погибла.



Трагедия произошла 23 сентября в агрогородке Озерцы Толочинского района. При разъезде со встречным транспортом, девушка не удержалась в кабине и выпала через незапертую дверь.

Как позже установит следствие, погрузчик был неисправным и не прошел техосмотр. Сидевший за его рулем тракторист-машинист не только не имел прав на управление такой техникой, но был еще и пьян.

Проведенные экспертизы установили, что в погрузчике была неисправность тормозной системы, которую при осмотре мог установить сам водитель, а в крови механизатора нашли 2,4 промилле алкоголя.

Суд признал мужчину в нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 4 статьи 317 УК его приговорили к 5 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии в условиях поселения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.