На 18% больше умерло в прошлом году в Глубокском районе, на 15% — в Городокском

Сяржук Серабро • 05/2/21 20:56 • Здароўе

Районные ЗАГС Витебской области продолжают публиковать неутешительную статистику о количестве зарегистрированных в 2020 году смертей, везде отмечается рост смертности.



Так, согласно данным Глубокского ЗАГС, в этом районе в 2020 году зарегистрировано 754 смерти против 637 в 2019 году, что дает прирост в 18,4%.

Ранее мы приводили статистику по Глубокскому району за первые пять месяцев прошлого года — 287 умерших. Таким образом получается, что в начале года в этом регионе в среднем умирало 58 человек в месяц, а во второй половине — уже 67 человек в месяц.

На 15% больше смертей зарегистрировали в Городокском районе: в 2019 году там их было 460, а в 2020 — 529.

В Дубровенском районе прирост количества зарегистрированных ЗАГС смертей составил 13,1%. В прошлом году в этом регионе умерло 310 человек, а годом ранее — только 274.

Также появилась информация по ЗАГС Первомайского района — там в прошлом году сделали 129 записей о смертях, тогда как в позапрошлом — только 61. То есть количество зафиксированных смертей выросло на 111,5%.

В целом по имеющимся данным из семи районов Витебской области (по Оршанскому только за полгода) и трем районам областного центра (без учета ЗАГС горисполкома) смертность увеличилась на 17,6% — 3541 смерть в 2020 году против 3010 в 2019.