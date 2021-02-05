Движение маршруток в Витебске теперь можно отслеживать на смартфоне

• 05/2/21 19:43 • Падзеі

Узнать, когда подъедет ближайшая маршрутка, в Витебске теперь можно при помощи смартфона и приложения «Яндекс.Карты».
Инспектор ГАИ, маршрутка, маршрутное такси, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

С 27 января в сервис «Яндекс.Карты» начал отображать в режиме онлайн движение маршрутных такси в Витебске, об этом сообщило ВОКТУП «Оператор перевозок».

Данные о текущем местоположении автомобилей передаются Яндекс с gps-трекеров, установленных в маршрутках. То есть приложение позволяет узнать, как движется нужный вам микроавтобус в реальности, а не ориентироваться на расписание.

Общественный транспорт Витебска на Яндекс.Карте

Работу в Витебске сервис, тогда еще «Яндекс.Транспорт» начал еще в мае 2016 года. Однако тогда на карте отображалось только движение городских автобусов.

Весной прошлого года этот сервис начал отображать также и движение городского электротранспорта — трамваев и троллейбусов. И вот теперь им охвачен весь общественный транспорт, курсирующий по установленным маршрутам.

Отслеживать движение городского транспорта можно как с компьютера на сайте «Яндекса», так и установив мобильное приложение на смартфон, работающий под управлением Android или iOs.

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