Выпил таблетки и сел за руль — под суд пойдет 74-летний пенсионер, устроивший ДТП в котором погиб человек

Іван Дзедушкін • 04/2/21 12:59 • Здарэнні

В суд передали дело 74-летнего пенсионера, управлявшего одной из легковушек, столкнувшихся под Витебском в июне. Тогда в больницу попали 4 человека, один из них умер.



ДТП произошло днем 8 июня у деревни Городняны Витебского района. Пожилой мужчина, будучи под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции, ехал по дороге Н-2306 на «Volkswagen Passat». Кроме него в машине было еще два пассажира.

На перекресте с Р-49 (участком кольцевой вокруг Витебска), не смотря на знаки, пенсионер, по версии следствия проявил небрежность и невнимательность, при выезде на перекресток не принял мер к остановке автомобиля, хотя имел возможность видеть двигавшийся справа налево «Volkswagen Golf». В результате легковушки столкнулись, «Golf» выбросило в кювет.

Как тогда сообщали «ННВ», в салоне «Volkswagen Passat» зажало водителя и двух пассажиров, а в «Volkswagen Golf» — водителя. Пострадавших деблокировали спасатели и передали «скорой», которая доставила их в больницу.

Через несколько дней один из пассажиров «Passat», получивший тяжелые травмы, умер в больнице. Тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни получил также водитель «Golf».

74-летнему пенсионеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 УК, его могут посадить на 5 лет. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Прокуратура уже изучила это уголовное дело и передала его в суд для рассмотрения, сообщает служба информации ведомства.