Уголовное дело в отношении 7 колхозников возбудили в Шумилинском районе — они скрывали падеж и приписывали привесы

Ігар Арцюх • 04/2/21 14:00 • Эканоміка

Было возбуждено уголовное дело в отношении семи должностных лиц одного из сельхозпредприятий Шумилинского района.



Прокерка КГК выявила серьезные нарушения закона в одной из сельскохозяйственных организаций Шумилинского района, где скрывали падеж крупного рогатого скота и занимались приписками.

Так, в 2019 году в этому колхозе, чтобы «списать» восемь издохших телят, составили акты о том, что они якобы проданы работникам предприятия средним весом одной головы 40,5 килограмма на общую сумму 953 рубля 50 копеек.

Таким образом руководству удалось немного занизить прирост падежа скота в колхозе, который в 2019 году у них был фактически в два раза больше, чем в 2018.

Кроме того, вэтой сельхоз организации систематически составляли фиктивные документы о полученных привесах крупного рогатого скота, что повлекло искажение данных в государственной статистике.

После передачи материалов проверки в правоохранительные органы, прокурор Шумилинского района возбудил в отношении семи должностных лиц этого колхоза уголовное дело по части 2 статьи 427 УК — служебный подлог.

Правда, позже, в январе 2021 года, с учетом раскаяния этих колхозников и того, что раньше они не привлекались к уголовной ответственности, дело переквалифицировали в административное, сообщает пресс-служба КГК.