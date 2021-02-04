Школьники обокрали церковь в Чашниках

Іван Дзедушкін • 04/2/21 16:48 • Здарэнні

Двое подростков украли ящик с пожертвованиями прихожан из Преображенской церкви в Чашниках.



Как позже выяснила милиция, церковь обокрали девятиклассники — один из самих Чашников, второй приехал из другого райцентра — Бешенкович.

Днём 31 января в местный райотдел милиции обратился настоятель храма, который заявил, что двое подростков похитили коробку для пожертвований. По описанным священником приметам силовики быстро нашли и задержали мальчишек.

Школьники на допросе рассказали, что, зайдя в церковь, обнаружили, что там никого нет. Заприметив ящик с деньгами, они посовещались на улице, а затем вернулись и похитили его. Их добычей, как оказалось, стали всего около 70 рублей. Чтобы завладеть деньгами ребятам пришлось распилить церковную «скарбонку», сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Впрочем, потратить деньги школьники не успели, так как их задержали. Сейчас решается их судьба — будет ли возбуждено уголовное дело.