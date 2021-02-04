Щуку-гиганта выловили на озере Снуды под Браславом

• 04/2/21 14:45 • Экалогія

Огромную щуку недавно поймали на озере Снуды в Браславском районе, она не пролазила в лунку, пробуренную во льду.
Пятнадцатикилограммовая щука, пойманная в Брасласком районе на озере Снуды. Фото Олега Адамцова / www.braslav-star.by/

47-летнему браславчанину Олегу Адамцову посчастливилось поймать на жерлицу с флажком пятнадцатикилограммовую щуку. Чтобы вытащить огромную рыбину из воды пришлось бежать за пешней, так как она не пролазила в лунку.

Вываживал хищника рыбак более часа, только после этого удалось взять трофей в руки. При взвешивании рыбы, оказалось, что она весит 14 800 грамм, пишет «Браслаўская звязда».

Пятнадцатикилограммовая щука, пойманная в Брасласком районе на озере Снуды. Фото Олега Адамцова / www.braslav-star.by/

Отметим, что трофей браславчанина значительно больше знаменитой щуки Владимира Путина, так как позже выяснилось, что та весила не 21 килограмм, а 21 фунт — т.е. всего 9,5 килограмма.

Озеро Снуды находится всего в пяти километрах от границы с Латвией, оно второе по величине в районе. Площадь озера составляет 22 квадратных километра, а наибольшая глубина достигает 16,5 метра. На нем есть 11 островов.

  • 4
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 