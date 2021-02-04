Щуку-гиганта выловили на озере Снуды под Браславом

ННВ • 04/2/21 14:45 • Экалогія

Огромную щуку недавно поймали на озере Снуды в Браславском районе, она не пролазила в лунку, пробуренную во льду.



47-летнему браславчанину Олегу Адамцову посчастливилось поймать на жерлицу с флажком пятнадцатикилограммовую щуку. Чтобы вытащить огромную рыбину из воды пришлось бежать за пешней, так как она не пролазила в лунку.

Вываживал хищника рыбак более часа, только после этого удалось взять трофей в руки. При взвешивании рыбы, оказалось, что она весит 14 800 грамм, пишет «Браслаўская звязда».

Отметим, что трофей браславчанина значительно больше знаменитой щуки Владимира Путина, так как позже выяснилось, что та весила не 21 килограмм, а 21 фунт — т.е. всего 9,5 килограмма.

Озеро Снуды находится всего в пяти километрах от границы с Латвией, оно второе по величине в районе. Площадь озера составляет 22 квадратных километра, а наибольшая глубина достигает 16,5 метра. На нем есть 11 островов.