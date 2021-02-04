Около 8 тысяч пенсионеров не стало в прошлом году в Витебской области

Сяржук Серабро • 04/2/21 16:17 • Грамадства

В Витебской области количество пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, за 2020 год сократилось на 7800 человек. Это самый большой показатель за 20 лет.



С начала XXI века число пенсионеров постепенно падало, на в 2011-2016 годах наблюдался небольшой рост численности этой группы населения. С 2017 года она опять стала сокращаться на несколько тысяч человек в год: 5600 в 2017, 6200 в 2018 и 5900 в 2019.

Как видим, по данным статистики в прошлом году сокращение количества пенсионеров превысило аналогичный показатель 2019 года на 1900 человек.

Отметим также снижение за 2020 год численности занятого в экономике населения на 5900 человек, что тоже выше показателей 2019 года — на 1000 человек.