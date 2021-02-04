Охотники убили 6 волков в Глубокском районе почти полностью уничтожив стаю

ННВ • 04/2/21 21:37 • Экалогія

31 января в Глубокском районе добыли 6, в охоте приняли участие 29 охотников. За прошлый год в Витебской области убито 279 особей этого животного.



Истреблению подверглась стая из 9 волков. Ее окружили флажками во время отдыха в районе озера Шо. Эту волчью стаю давно видели на территории Глубокского, а также соседних Полоцкого и Ушачского районов, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на егеря Юрия Скробатуна.

Для отстрела волков из окруженной стаи удалось собрать 29 охотников. Они смогли застрелить шестерых хищников, а еще одного ранили. Два волка смогли пройти под флажки и выбрались невредимыми. Среди убитых два матерых животных — волк и волчица.

Напомним, что Витебская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов объявила конкурс по отстрелу волков. Самые добычливые охотники получат бесплатную путевку для охоты лосей. Такое же поощрение ждет того. кто уничтожит выводок волчат в логове.