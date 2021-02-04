Охотники убили 6 волков в Глубокском районе почти полностью уничтожив стаю
31 января в Глубокском районе добыли 6, в охоте приняли участие 29 охотников. За прошлый год в Витебской области убито 279 особей этого животного.
Истреблению подверглась стая из 9 волков. Ее окружили флажками во время отдыха в районе озера Шо. Эту волчью стаю давно видели на территории Глубокского, а также соседних Полоцкого и Ушачского районов, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на егеря Юрия Скробатуна.
Для отстрела волков из окруженной стаи удалось собрать 29 охотников. Они смогли застрелить шестерых хищников, а еще одного ранили. Два волка смогли пройти под флажки и выбрались невредимыми. Среди убитых два матерых животных — волк и волчица.
Напомним, что Витебская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов объявила конкурс по отстрелу волков. Самые добычливые охотники получат бесплатную путевку для охоты лосей. Такое же поощрение ждет того. кто уничтожит выводок волчат в логове.
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1 каментар
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4/люты/2021 у 22:56
Абсолютно не могу понять, как можно красоваться на фоне трупов и крови. Чьи бы эти трупы не были. Нужная работа? Ну, так работайте. Получайте грошы. Призовые. Молча. Чего тут позировать?
Хорошо выполненная работа приносит радость? Не могу её разделить в данном случае. Скорее наоборот.