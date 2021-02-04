Очередная авария на теплотрассе в Орше, без тепла оставался даже городской дом культуры

ННВ • 04/2/21 11:30 • Здароўе

3 февраля в Орше снова была повреждена теплотрасса, на несколько часов без тепла остались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад, школа и городской дом культуры.



Повреждение трубопровода теплоснабжения диаметром 150 миллиметров на Перекопской улице обнаружили в 12:00. Починить его удалось спустя шесть с половиной часов, после этого теплоснабжение потребителей восстановили, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала зимы по подсчетам «ННВ» в Орше произошло уже восемь аварий на трубопроводах: один раз прорвало канализацию, два раза — теплотрассу, пять раз — водопровод.

Самая крупная авария произошла 21 января, когда из-за дефекта тепломагистрали диаметром 630 миллиметров отопления и горячей воды лишились сразу семь микрорайонов — почти половина города.

С 28 января в трубы тепломагистралей Орши закачали уранин — это флуоресцирующий краситель ядовито зеленого цвета, который поможет быстрее обнаруживать течи в трубах.