В Витебске прорвало еще два водопровода

Сяржук Серабро • 03/2/21 11:21 • Здарэнні

2 января в Витебске произошли аварии на двух водопроводах, в результате чего без водоснабжения оставались 6 многоквартирных и 20 частных жилых домов.



В 10:27 спасателям сообщили о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 миллиметров на 5-ой Задорожной улице. Без холодной воды остались 20 частных жилых домов, их водоснабжение восстановили через три часа.

Следующих прорыв произошел на улице Гагарина в 14:30, там прорвало трубу диаметром 150 миллиметров, в результате чего было прервано холодное водоснабжение 6 жилых многоквартирных домов. Здесь систему холодного водоснабжения восстановили в 15:50, сообщается пресс-службой МЧС.