Цены на квартиры в Витебске упали сильнее, чем в других областных центрах. Итоги 2020 года

ННВ • 03/2/21 14:38 • Эканоміка

Жильё в Витебске сильно подешевело — цены на квартиры в областном центре обрушились ниже уровня 2018 года.



Приостановка кредитования «вторички» в августе 2020 года сильно отразилась на покупательской активности населения всей страны. В Витебском регионе сокращение спроса на квартиры было особенно заметным.

Резкое уменьшение количества сделок на рынке недвижимости

Как сообщает Realt.by, количество сделок с квартирами в Витебске за октябрь-декабрь 2020 года оказалось на 52% меньше, чем в аналогичные месяцы 2019-го. Сопоставимо за тот же период снизилась активность покупателей в Полоцке и Новополоцке - на 49% и 51% соответственно.

В Орше, напротив, продажи квартир в сравнении с концом прошлого года сократились не так сильно — только на 20%. Это самый низкий результат среди крупных городов страны.

В малых городах региона покупательская активность за год снизилась на 33%.

Самыми востребованными в Витебске в IV квартале были 1-комнатные квартиры, с которыми заключили 42% всех сделок. «Двушки» покупали чуть реже - в 37% случаев. 19% проданных в октябре-декабре квартир были 3-комнатными.

В Новополоцке 1- и 2-комнатными квартирами интересовались в равной мере - в 37% и 39% случаев соответственно. Одинаковым спросом пользовались «однушки» и «двушки» в Орше — с теми и другими заключили по 40% всех сделок.

В Полоцке почти половина (45%) всего спроса приходилась на 2-комнатные квартиры. На долю 1- и 3-комнатных квартир пришлось по 16%.

Квартиры Витебске и Новополоцке за год стали дешевле, в Орше и Полоцке — наоборот

За квартиры в Витебске к концу декабря платили в среднем 563 долларов США за квадратный метр, что сразу на 7% ниже, чем в декабре 2019-го и на 4,1% ниже, чем декабре 2018-го. Похожая динамика отмечалась и в Новополоцке - минус 6% за 12 месяцев.

В Орше и Полоцке, напротив, в сравнении с концом предыдущего года цены показали положительную динамику. Квадратный метр квартир в Орше прибавил в среднем 1.4%, в Полоцке - 1%.

Средняя цена 1-комнатных квартир в Витебске варьировалась от 17 до 24 тысяс долларов. За 2-комнатные квартиры платили 22-32 тысяч долларов, за «трешки» — 26-42 тысяч долларов. В других крупных городах те же квартиры стоили в среднем на 3-5 тыс. долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Витебске в октябре-декабре 2020 года — «двушка» площадью 75,2 квадратных метров. За нее покупатель заплатил 89 500 долларов.