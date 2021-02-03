Почти 5000 долларов на закупку флагов потратили госорганизации Витебщины после выборов

Сяржук Серабро • 03/2/21 18:14 • Палітыка

Посчитали, сколько бюджетных средств пошло на закупку красно-зеленых флагов государственными организациями Витебской области.



Со второй половины августа подобные организации, а в основном — исполкомы и так называемые центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций — приобрели на менее 320 официальных флагов и флажков.

На эти нужды, согласно данным электронной торговой площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, из бюджета потратили 12 857 рублей.

Некоторые организации за этот период закупали госсимволику несколько раз. Так, войсковая часть 5524 (внутренние войска) закупала государственные флаги трижды: 30 штук в сентябре на 1080 рублей, 5 штук с древками и навершиями в ноябре на 800 рублей и 1 штуку в январе за 160 рублей.