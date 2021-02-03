На 2,3 миллиона долларов выросли затраты на техобслуживание домов в Витебске?

Сяржук Серабро • 03/2/21 17:00 • Эканоміка

Стоимость технического обслуживания жилья в Витебске в новом тендере Витебского ЖКХ увеличилась на 16,7%.



Объявленный в начале года тендер на техническое обслуживание жилых домов, находящихся на территории Витебска, о котором писали «ННВ», был отменен. Услуги по обслуживанию 5 578 854,29 квадратного метра жилья закупались на 60 месяцев и их ориентировочная стоимость составляла 39 732 600 рублей 25 копеек.

Эта закупка была отменена приказом директора УКПП «ВГЖКХ» от 22 января, а 2 февраля была объявлена новая. На 59 месяцев, но с ориентировочной стоимостью в 46 367 551 руль 29 копеек. Т.е. цена нового тендера выше предыдущего на 16.7%, а в пересчете на месяц — на 18,7%.

Даже при пересчете в доллары с учетом изменения курса белорусского рубля за последний месяц разница получается около 2,3 миллиона долларов!

При этом площадь жилых помещений, использованная для расчета по техническому обслуживанию, несколько уменьшилась. Теперь закупка разбита на два лота: жилые дома (5 538 817,97 квадратных метра) и общежития (44 115,50 квадратного метра). Вместе это дает

5 582 933,47 квадратного метра, что меньше на 4079 «квадтратов».