Изнасиловал и забил до смерти на берегу Двины — СК раскрыло подробности убийства 16-летней студентки в Новополоцке

Іван Дзедушкін • 03/2/21 15:50 • Крымінал

Летом 16-летняя студентка Новополоцкого государственного музыкального колледжа была изнасилована и убита на берегу Двины, а ее убийца сам сдался в Могилеве. Сейчас СК раскрыл подробности дела.



Девушку начали искать после того, как 11июня воспитатель общежития сообщил в милицию, что одна из первокурсниц не вернулась ночевать. Вечером следующего дня изуродованное тело студентки нашли на берегу Двины в Новополоцке.

Обвинение в ее жестоком убийстве, сопряженном с изнасилованием, (пункты 6 и 7 части 2 статьи 139 УК) и изнасиловании, повлекшем тяжкие телесные повреждения (часть 3 статьи 166 УК) предъявили 20-летнему парню из Могилева.

Как выяснили следователи, 11 июня могилевчанин, находившийся в Новополоцке в командировке, выпил и стал искать знакомства с девушками в соцсети. Там он нашел студентку и уговорил ее встретиться в городе, сходить в магазин и отправиться отдыхать на берег реки.

Там он по версии следствия, через какое-то время нанес девушке множество ударов, а после того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, перетащил ее тело в реку и бросил в зарослях. До этого, если судить по предъявленному обвинению, парень изнасиловал свою жертву.

Протрезвев утром, молодой человек вспомнил о произошедшем, вернулся на место отдыха к реке и нашел там труп в воде, а также разбросанную одежду. Собрав вещи убитой девушки в пакет, он поехал домой в Могилев.

В это время с ним начали пытаться связаться сотрудники милиции, но молодой человек не снимал трубку. Поняв, что на его след вышли, в Могилеве молодой человек пошел в Следственный комитет и сдался.

На допросе парень отрицал, что собирался убить девушку и не признал свою вину. Он озвучил свою версию произошедшего, но причину своей агрессии обвиняемый пояснить не мог, ссылался на провалы в памяти в момент совершения преступления.

Следователи нашли свидетелей, а также обнаружили молодых людей на видеозаписях из парка и магазина. Кроме того, он изучили их переписку. Как установили эксперты, девушка умерла от травматического шока, вызванного множественными травмами, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК.

Расследование этого уголовного дела завершено, и его материалы переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемый продолжит находиться под стражей. Согласно санкциям 2 части статьи 139 УК ему грозит расстрел.