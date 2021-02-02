Якорь, соединенный цепями с кубо-квадратом, появился в Витебске. Что это за арт-объект?

Юрый Шэпелеў • 02/2/21 7:47 • Культура

Необычный арт-объект появился в Витебске в парке Победителей недалеко от поликлиники УВД. Зачем там якорь с цепями?



Как объяснила корреспонденту «ННВ» куратор проекта Валентина Кириллова, это произвдение искусства появилось благодаря белорусско-голландскому проекту «Через искусство и белорусско-голландское сотрудничество к обучающимся городам», поддержанному Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов.

— В конкурсе эскизов, который был организован социально-просветительское учреждение «УНОВИС-ФОРУМ» учреждением и Витебским горисполкомом, победителем стал проект известного витебского художника Василия Васильева и арт-группы медиотрансляции Анастасии Лавровой (Санкт-Петербург / Москва). Арт-объект «ВИТЕБСК-УНОВИС» — символ возникновения объединения УНОВИС в Витебске. В его основе — речной якорь, как символ начала и возвращения... «Поднять якорь» — начать движение ... физическое и интеллектуальное... От якоря поднимается вертикаль из четырех цепей высотой 4 метра, организованных в кубо-квадрат. Цепь — это надежность наших связей со временем... человеком, а также искусство и диалог единой цепи, — рассказала Кириллова.

На вершине объекта укреплен знак, разработанный по мотивам витебских работ Эль Лисицкого: квадрат и система концентрических и эксцентрических окружностей, подчеркивающих планетарное значение открытий объединения УНОВИС.

По словам куратора, это еще не все — вторая часть проекта готовится к установке. Технологические моменты требуют времени на доработку. Информационная панель с QR-кодом позволит масштабировать через постоянно обновляющуюся информацию значимость историко-культурного наследия, которым гордится мировое культурное пространство.

— Проект Анастасии Лавровой и Александра Кириллова по информационной программе создаст первый в Беларуси, да и в других пространствах, элемент скульптурной композиции с постоянно действующим информационным источником, — уверила Валентина Кириллова.

Через неделю, ориентировочно 7 февраля, планируется открыть весь комплекс. Авторы проекта благодарят коллектив речного порта «Витебск» и его директора Анатолия Леонова, заместителя председателя Витебского горисполкома Виктора Глушина и бывшего председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина за оказанную помощь.