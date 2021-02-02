Чтобы обокрасть 91-летнюю пенсионерку, приятель ее внучки поджог сарай старушки

Іван Дзедушкін • 02/2/21 15:29 • Здарэнні

В Полоцком районе злоумышленник поджег сарай 91-летней пенсионерки и во время суматохи стащил из дома 1500 рублей.



Инцидент, судя по сообщениям МЧС о пожарах, произошел еще 24 января в деревне Ореховно. В тот день, как рассказала в милиции пенсионерка. Около девяти часов вечера в дом постучал незнакомый молодой человек в темном спортивном костюме с капюшоном и медицинской маске на лице.

Забежавший в дом парень сообщил старушке, что у нее горит сарай. После этого вместе с дочкой хозяйки он принялся тушить огонь.

Вскоре на помощь им пришли соседи пенсионерки. В это время парень вернулся в дом и попросил старушку дать телефон, чтобы вызвать пожарных. Та, ничтоже сумняшеся, направила его в комнату, где хранилась сумочка с деньгами.

После того как пожара потушили и все разошлись, пенсионерка обнаружила пропажу сумочки с 1500 рулями и обратилась в милицию.

Примечательно, что потом, на допросах в милиции, соседи уверяли, что считали парня знакомым хозяев горевшего сарая, а те, в свою очередь, принимали его за родственника кого-то из соседей.

Однако, все оказалось сложней. Милиция выяснила, что обокрасть старушку решил 22-летний приятель ее внучки. От девушки он знал, что бабушка хранит приличную «заначку» и решился завладеть ею.

Для отвлечения внимания он поджог хозяйственную постройку, а потом сообщил старушке о пожаре. Воспользовавшись суматохой, парень обокрал пенсионерку. В результате в его отношении возбуждены уголовные дела за кражу и поджог, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.