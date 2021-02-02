Более 2 промилле спирта выдыхал водитель, задавивший женщину на переходе в Витебске
Очевидцев смертельного ДТП, в результате которого на улице Короткевича на пешеходном переходе была насмерть сбита женщина, разыскивают следователи. В отношении пьяного водителя возбудили уголовное дело.
ДТП произошло 28 января около 16:00, 57-летний водитель, пьяным севший за руль «Opel Astra», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 41-летнюю женщину.
В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте. Как позже установит медицинское освидетельствование, в выдыхаемом водителем воз духе содержалось 2,37 промилле этанола.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 317 УК. После допроса водителя заключили под стражу. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Следственный комитет просит очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия сообщить информацию об обстоятельствах произошедшего по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).
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