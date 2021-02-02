Более 2 промилле спирта выдыхал водитель, задавивший женщину на переходе в Витебске

Іван Дзедушкін • 02/2/21 15:49 • Здарэнні

Очевидцев смертельного ДТП, в результате которого на улице Короткевича на пешеходном переходе была насмерть сбита женщина, разыскивают следователи. В отношении пьяного водителя возбудили уголовное дело.



ДТП произошло 28 января около 16:00, 57-летний водитель, пьяным севший за руль «Opel Astra», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 41-летнюю женщину.

В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте. Как позже установит медицинское освидетельствование, в выдыхаемом водителем воз духе содержалось 2,37 промилле этанола.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 317 УК. После допроса водителя заключили под стражу. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Следственный комитет просит очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия сообщить информацию об обстоятельствах произошедшего по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).