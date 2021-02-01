За участие в протестах отчислили студентку ВГМУ Полину Нитченко — она не сдала экзамен, так как была за решеткой
Участницу протестов Полину Нитченко отчислили из Витебского государственного медицинского университета, так как она не смогла дать экзамен из-за ареста.
Напомним, что девушку задержали 15 января, а на следующий день приговорили к 10 суткам ареста за съемки в видеоролике. 22 января суд добавил студентке еще 7 суток ареста, за акцию солидарности со студентами в заключении.
20 января Полина должна была сдавать экзамен по гистологии, последний в зимней сессии, но в это время находилась под арестом в Витебском следственном изоляторе. В результате студентка была отчислена из ВГМУ, так как не имела возможности сдать экзамен, об этом сообщил канал «ВДМУ — РАЗАМ». На свободу она вышла только сегодня.
Полина Нитченко — уроженка Жодино. Она училась на втором курсе. В ВГМУ Полина поступила в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, рекомендованных к зачислению на внеконтрактные места на лечебный факультет университета.
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4 каментарыя
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1/люты/2021 у 21:41
Быстро прогнулись. В зеркало не стыдно будет смотреть, а, доценты с кандидатами?...
1/люты/2021 у 22:17 1
ooo пісаў:
Да они никогда и не разгибались. Наверх (в т.ч. и к званиям) прямые редко пробиваются. И прогнутые палки в колеса вставляют. И совесть, прежде всего, не позволяет.
Стыдно ли этим омонооберегаемым доцентам с кандидатами смотреть в зеркало? Вероятность - нуль %%. Скорее зеркало не выдержит - покраснеет. Но только не отражающийся.
1/люты/2021 у 22:33 2
Без комментария.
1/люты/2021 у 23:27 3
Да, вот такая она вузовская интеллигенция.. В отношении этой группы Ленин был прав, это совсем не мозг нации... Ректор , наверняка, преподавателям-стукачам премию выписал.. А сам медальку за бдительность получит
Надеюсь, эту девочку с добрыми и умными глазами примут на учебу в приличный медицинский университет в соседней стране.