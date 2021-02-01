За участие в протестах отчислили студентку ВГМУ Полину Нитченко — она не сдала экзамен, так как была за решеткой

ННВ • 01/2/21 17:57 • Палітыка

Участницу протестов Полину Нитченко отчислили из Витебского государственного медицинского университета, так как она не смогла дать экзамен из-за ареста.



Напомним, что девушку задержали 15 января, а на следующий день приговорили к 10 суткам ареста за съемки в видеоролике. 22 января суд добавил студентке еще 7 суток ареста, за акцию солидарности со студентами в заключении.

20 января Полина должна была сдавать экзамен по гистологии, последний в зимней сессии, но в это время находилась под арестом в Витебском следственном изоляторе. В результате студентка была отчислена из ВГМУ, так как не имела возможности сдать экзамен, об этом сообщил канал «ВДМУ — РАЗАМ». На свободу она вышла только сегодня.

Полина Нитченко — уроженка Жодино. Она училась на втором курсе. В ВГМУ Полина поступила в 2019 году, набрав 354 балла. Это был 28 результат из 140 абитуриентов, рекомендованных к зачислению на внеконтрактные места на лечебный факультет университета.