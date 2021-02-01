После снижения заболеваемости COVID-19 начала работать в обычном режиме Витебская ГЦКБ
Витебская городская центральная клиническая больница работает в обычном режиме с 29 января.
В связи с уменьшением масштабов распространения коронавирусной инфекции в Беларуси началось постепенное сокращению перепрофилированного в инфекционные госпитали коечного фонда. В связи с этим ГЦКБ уже работает в плановом режиме.
Кроме того, с 3 февраля начать прием по своему профилю должна Витебская городская центральная клиническая больница № 1, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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