После снижения заболеваемости COVID-19 начала работать в обычном режиме Витебская ГЦКБ

• 01/2/21 12:25 • Здароўе

Витебская городская центральная клиническая больница работает в обычном режиме с 29 января.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

В связи с уменьшением масштабов распространения коронавирусной инфекции в Беларуси началось постепенное сокращению перепрофилированного в инфекционные госпитали коечного фонда. В связи с этим ГЦКБ уже работает в плановом режиме.

Кроме того, с 3 февраля начать прием по своему профилю должна Витебская городская центральная клиническая больница № 1, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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