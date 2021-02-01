Оранжерею для марихуаны нашли в гараже у жителя Витебска

Іван Дзедушкін • 01/2/21 11:50 • Здарэнні

Гараж, превращённый в оранжерею для выращивания марихуаны, нашли в Первомайском районе Витебска.



В своем гараже 32-летний витеблянин оборудовал специальное помещение, где растил коноплю. Милиция при обыске изъяла климатическое оборудование, горшок с грунтом, удобрения и 255 граммов высушенной марихуаны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК — незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщает официальный представитель Первомайского РОВД Андрей Семенихин. В сообщении отмечается, что мужчина уже судим.

Недавно мы писали о том, что в Езерище на чердаке жилого дома обнаружена сушилка для конопли. Нам собрали почти 900 грамм марихуаны.