На 28% выросло количество смертей, зарегистрированных в Сенненском районе

Сяржук Серабро • 01/2/21 23:24 • Здароўе

Опубликованная некоторыми районами Витебской области статистика ЗАГС показывает значительный рост регистрируемых смертей. Данные по двум районам Витебска вызывают недоумение и пугают.



Наибольший рост смертей, зарегистрированных в 2020 году по сравнению с 2019 годом можно отметить в Сенненском районе. Согласно отчету местного ЗАГС о работе за прошлый год, там зарегистрировали 493 смерти, тогда как в 2019 только 384. Таким образом, в прошлом году в этом регионе умерло на 109 человек или 28,4% больше.

Близкие показатели в Россонском районе. Правда, там ЗАГС опубликовал данные только за 2019 год, но зато статистику по смертям в 2020 году приводит местная газета. В прошлом году там зарегистрировано 235 смертей, а в позапрошлом — на 42 меньше. То есть рост составил 21,8%.

В Оршанском районе есть возможность сравнить данные только за первое полугодие 2020 года с таким же периодом 2019 года. За первые шесть месяцев прошлого года, по данным ЗАГС, в регионе было зарегистрировано 569 смертей, а годом ранее — 541, что дает рост в первом полугодии на 5,2%.

Последние данные о рождаемости и смертности в Глубокском районе есть только за 5 месяцев прошлого года, их приводит газета «Веснік Глыбоччыны». В этом районе отмечается рост, зарегистрированных смертей 4,4%, так как на конец мая 2020 года их было 287 против 275 на конец мая 2019 года.

Единственный район, опубликовавший данные за два последних года, где смертность практически не изменилась — Верхнедвинский. В 2020 году местный ЗАГС зарегистрировал 437 смертей, а годом ранее — 434. Разница всего 0,7%.

Отдел ЗАГС Витебского горисполкома, регистрирующий подавляющее большинство смертей в областном центре, данных за прошлый год публиковать не стал, указав только количество родившихся и браков. Сравнить число зарегистрированных смертей возможно только по ЗАГС Октябрьского и Первомайского районов, и эти цифры вызывают недоумении и пугают.

Так, в Октябрьском районе в 2019 году зарегистрировали 11 смертей, а в 2020 в 3 раза больше — 33. В Превомайском районе в 2019 году было зарегистрировано 15 смертей, а в 2020 уже 52, то есть в 3,5 раза больше.

Напомним, что во время первой волны эпидемии COVID-19 за первые пять месяцев прошлого в Витебске умерло 1953 человека, а за аналогичный период 2018 — 1771, что дает рост смертности на 10%.