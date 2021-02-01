Афіша Витебская афиша с 1.2.2021 по 7.2.2021 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
1.02–3.02
"Зоя". Военный, драма, исторический, Россия, 12+ (15:25). Цена: 5,70–6,60.
"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (15:00 удл., 19:05 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Дьявол в деталях". Триллер, США, 18+ (21:05). Цена: 5,70–6,60.
"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (9:15 детский, удл. в 3D, 12:55 удл., 17:00 удл. в 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00, удл. + 0,10.
"День города". Комедия, Россия, 16+ (17:30 удл., 21:30). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Девушка, подающая надежды". Драма, триллер, Великобритания, США, 18+ (19:20). Цена: 5,70–6,60.
"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (11:30). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.
"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (11:20; 8:20, 9:55 детский, 13:50). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10, детский (6–14 лет) 2,00.
4.02–10.02
"Огонёк-Огниво". Анимация, Россия, 6+ (9:20 детский). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.
"Заступник". Триллер, экшн, США, 16+ (17:00). Цена: 5,70–6,60.
"Северный ветер". Драма, Россия, 18+ (19:05). Цена: 5,70–6,60.
"Зоя". Военный, драма, исторический, Россия, 12+ (15:00). Цена: 5,70–6,60.
"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (13:00). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Дьявол в деталях". Триллер, США, 18+ (21:25). Цена: 5,70–6,60.
"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (11:00 детский). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 3,00, удл. + 0,10.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)
1.02–3.02
"Зоя". Военный, драма, исторический, Россия, 12+ (10:35). Цена: 5,70–6,60.
"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (12:35 удл., 17:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Дьявол в деталях". Триллер, США, 18+ (14:30). Цена: 5,70–6,60.
"Дать дуба в округе Юба". Драма, комедия, триллер, США, 18+ (19:55 удл.). Цена: 5,70–6,60.
"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (8:45 детский, удл.) в 3D, 12:25 удл. в 3D, 16:55 удл.). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00, удл. + 0,10.
"День города". Комедия, Россия, 16+ (19:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Птица в клетке. Заражение". Драма, романтика, триллер, США, 16+ (21:45). Цена: 5,70–6,60.
"Вдовий маяк". Ужасы, США, 16+ (16:10). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Где ты, Адам?" Документальный, Украина, 6+, оригинальный язык – греческий; русские субтитры (14:40). Цена: 4,70–5,50.
"Последний богатырь: Корень зла". Приключения, Россия, 6+ (20:55). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.
"Конь Юлий и большие скачки". Мультфильм, Россия, 6+ (9:00 детский, удл.,10:50 удл., 10:10 удл., 11:45 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10, детский (6-14 лет) 2,00.
4.02–10.02
"Огонёк- Огниво". Анимация, Россия, 6+ (11:00 детский, 12:40, 14:20, 17:30).
Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.
"Да, Боже, да". Драма, комедия, США, 16+ (16:00). Цена: 5,70–6,60.
"Кто-нибудь видел мою девчонку?". Драма, Россия, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Зоя". Военный, драма, исторический, Россия, 12+ (17:50). Цена: 5,70–6,60.
"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (15:50, 19:50). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Дьявол в деталях". Триллер, США, 18+ (19:10). Цена: 5,70–6,60.
"Дать дуба в округе Юба". Драма, комедия, триллер, США, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.
"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (9:35 кроме 6.02, 11:40, 13:45; 8:55 детский кроме 6.02). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 3,00, удл. + 0,10.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Пончары. Глобальное закругление". Мультфильм, 2D/3D, Канада, Китай, США, 6+.
"Родные". Комедия, Россия, 12+.
"Love". Комедия, мелодрама, Россия, 16+.
"Приворот. Чёрное венчание". Ужасы, мелодрама, Россия, 16+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
3.02 (19:00) “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”. Фантастычная гісторыя.
4.02 (19:00) «Дурнічка». Лірычная камедыя.
5.02 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.
6.02 (18:00) “Метро”. Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.
7.02 (19:00) «Восем закаханых жанчын». Дэтэктыў сямейных адносін.
Беларускі тэатр «Лялька»
**вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
7.02 (11:00) «Жыў-быў Заяц». Казка.
Концерты:
Витебская областная филармония
**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
5.02 (19:00) «Ночь, звезды, джаз». Эстрадный концерт.
6.02 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum». «Оперетта. лёгкий жанр?».
7.02 (11:00) Музыкально-игровая программа для детей «Карамелька и Горошинка в космосе».
12.02 (19:00) «Все начинается с любви». Концерт камерно-инструментальной музыки
октет балалаек «Витебские виртуозы».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
Пространственно-графическая композиция «Океан» оптико-графического театра Artspace Евгения Кутаркина (до 5.02).
«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.
«Свидетели эпохи». Выставка памяти витебского фотографа С. А. Юрковского (до 31.03).
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
Акварель Феликса Гумена.
Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников (до 17.02).
Проект «В потоке времени». Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году.
«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.
«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).
«Возвращение жар-птицы». Персональная выставка Елены Карпицкой.
«Великие земляки». Выставка живописных работ Леонида Щемелёва и Антона Корженевского. Из фондов ВОКМ.
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Хочу на море!». Выставка Ольги Ануфриевой (до 28.02).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
Выставка к 50-летию областной организации Белорусского союза художников.
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
«Дистанция: 2020». Выставка Нины Ковалевой.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
Выставка живописи Сергея Давидовича.
Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».
Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)
**пр-т Фрунзе, 11
Персональная выставка живописи Петра Гривусевича (Полоцк).
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).
Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
«Зимы очарование». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».
«Сказки леса». Фотовыставка Евгения Жиляева, Москва (до 14.02).
«Маляваныя гісторыі». Выстава (да 22.02).
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Последование». Фотовыставка Василия Белякова.
Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
1.02, 3.02, 5.01 (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоологический парк
ул. Янки Купалы, 17
10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.
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