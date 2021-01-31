Под покровом ночи завершился суд над 13 активистами, задержанными в Витебске. Заседание проходило в Первомайском РОВД

ННВ • 31/1/21 21:40 • Палітыка

Начавшийся 30 января в Первомайском РОВД судебный процесс над витебскими активистами завершился уже после полуночи 31 января.



Подробности процесса, который может войти в анналы белорусской судебной системы, сообщаются на правозащитном сайте «Віцебская вясна».

Тринадцать жителей Витебска были задержаны еще 27 января. Спустя трое суток их дела по статье 23.34 КоАП в здании Первомайского РОВД начала рассматривать судья Вероника Борисова. В результате девятерых она посадила на 15 суток под арест, а еще четверых подвергла штрафам.

Суд, который начался в 15:00 сильно затянулся и длился много часов. Четыре женщины, наказанные штрафами, покинули райотдел далеко за полночь. Все это время у стен РОВД стояли родственники задержанных, которых не пустили на заседания.

Согласно приговорам Борисовой, Елена Жихарская, Анна Кулиева, Светлана Скакун и Нина Скрипец должны выплатить штрафы в размере 870 до 1450 рублей. Кроме того, они провели за решеткой по трое суток, дожидаясь рассмотрения своих дел. Еще девять человек приговорены к 15 суткам административного ареста, среди них Игорь Исаковский, Вячеслав Козлов, Дмитрий Корнеенко, Андрей Кулаков, Юрий Михейцев, Олег Рубин, Алексей Санько, Каролина Терентьева и Валерия, чью фамилию еще необходимо уточнить.

Витебляне были задержаны вечером 27 января около 22:00 в поселке Тарный, якобы за за проведение несанкционированной акции.

Одна из женщин, освобожденных из райотдела милиции ночью, рассказала, что все были признаны виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии на основании показаний, о том, что они якобы размахивание флагами и выкрикивание лозунгов, но никаких доказательств этих действий милиция не предоставила.