Десятки тысяч белорусов подписывают петицию против попытки признать бело-красно-белый флаг экстремистским

ННВ • 30/1/21 22:32 • Палітыка

В защиту первого государственного флага независимой Республики Беларусь выступили десятки тысяч белорусов, они подписывают петицию против попытки Генпрокуратуры признать этот символ экстремистским.



— Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек, — говорится в петиции, созданной Координационном советом.

Кроме того ее составители апеллируют к тому, что согласно «Кодексу Республики Беларусь о культуре» национальный бело-красно-белый флаг должен являться нематериальной историку-культурной ценностью, так же как герб Погоня, получивший такой статус в 2007 году. Именно эти флаг и герб были государственными символами Республики Беларусь с 1991 по 1995 год.

На момент этой публикации под петицией в защиту бело-красно-белого флага подписались уже свыше 43 000 человек. Новые подписи появляются буквально каждую минуту.