Десятки тысяч белорусов подписывают петицию против попытки признать бело-красно-белый флаг экстремистским
В защиту первого государственного флага независимой Республики Беларусь выступили десятки тысяч белорусов, они подписывают петицию против попытки Генпрокуратуры признать этот символ экстремистским.
— Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек, — говорится в петиции, созданной Координационном советом.
Кроме того ее составители апеллируют к тому, что согласно «Кодексу Республики Беларусь о культуре» национальный бело-красно-белый флаг должен являться нематериальной историку-культурной ценностью, так же как герб Погоня, получивший такой статус в 2007 году. Именно эти флаг и герб были государственными символами Республики Беларусь с 1991 по 1995 год.
На момент этой публикации под петицией в защиту бело-красно-белого флага подписались уже свыше 43 000 человек. Новые подписи появляются буквально каждую минуту.
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1 каментар
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30/студзень/2021 у 23:26
Кроме того ее составители апеллируют к тому, что согласно «Кодексу Республики Беларусь о культуре».....
О, культура это фишка шкловских! В том смысле, что ещё пока до конца не добили, но обязательно добьем! Их надежда и опора - Кодекс ОМОНа. Все остальное - подзаконоомоновские акты.
Весьма хотелось бы, конечно, показать этой ябатьевской инициативной сотне стотысячный, а то и более, кукиш. Что вполне реально. Впрочем, как и то , что прикорытные вскоре сообразят что-нибудь типа альтернативного сбора подписей. По типу собираемых сейчас тем же прикорытным профсоюзом (уже отчитались об1.1 млн.) в адрес МОТ.
Подействует не подействует эта петиция на ябатек - кукиш продемонстрировать надо. А появится независимый суд, независимая прокуратура - кукиш превратится в обвинение.