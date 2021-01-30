COVID-19 уже заболел каждый 11-й житель Городокского района
2003 случая заражения коронавирусом выявлены в Городокском районе на 28 января.
В активной фазе болезнь там сейчас у 139 человек — 46 пациентов, больных коронавирусной инфекцией, госпитализированы, а еще 93 лечатся амбулаторно, сообщает штаб по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом Городокского района.
Неделю назад в этом регионе было зарегистрировано 1916 случаев заболевания COVID-19, таким образом за это время заразились еще 87 человек. Это значительно меньше, чем за предыдущую неделю.
Сейчас в Витебской области идет вакцинация медиков против коронавируса. Обычное население, судя по всему, получит возможность сделать такую прививку, только в апреле.
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