Более 5000 долларов обойдется светодиодное оформление церемонии «Человек года Витебщины»

Сяржук Серабро • 30/1/21 17:00 • Грамадства

На церемонии награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины 2020» установят пять огромных светодиодных экранов общей площадью 116 квадратных метров. Во сколько это обойдется бюджету?



Согласно техническому заданию во время проведения концерта, посвященного чествованию лауреатов этого почетного звания, собираются использовать один экран размером 6х8 метров (площадь — 48 кв. м), два экрана 5х5 метров (общая площадь — 50 кв. м) и еще два экрана 3х3 метра (общая площадь — 18 кв. м).

Ширина пикселя на этих светодиодных экранах не должна превышать 6 миллиметров.

Кроме того, по периметру на сценические фермы собираются установить световые приборы типа «Стрип». Общая длина периметра при этом составляет 36 метров.

Запрос ценовых предложений по этой услуге объявил Центр культуры «Витебск». Ориентировочная стоимость этого светодиодного оформления указана в размере 14 286 рублей.

Оплачивается закупка за счет бюджетных средств. Судя по указанным датам, церемония награждения лауреатов лауреатов звания «Человек года Витебщины 2020» должна пройти с 18 по 19 февраля.