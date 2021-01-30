365 дней мэра Вадима Зарянкина — чем они запомнятся жителям Витебска

Сяржук Серабро • 30/1/21 15:35 • Палітыка

Вадим Зарянкин, возглавлявший Витебский горисполком ровно 365 дней, покинул этот пост.



Об отставке господина Зарянкина сообщил TUT.BY со ссылкой на информацию, полученную во время прямой линии с управляющим делами горисполкома Виталием Руденей.

Таким образом, назначение Вадима Зарянкина на пост председателя Витебского городского исполнительного комитета было согласовано 30 января 2020 года, а его последним рабочим днем стала пятница 29 января 2021 года.

Скажем прямо, год этот оказался для Витебска, мягко говоря, не легким. И Виктор Николайкин, очень своевременно получивший синекуру в Палате представителей, оставил своему преемнику хлопотное дельце по завершению ряда долгостроев.

Уже весной вверенный Зарянкину город стал самым горячим очагом коронавирусной инфекции в Беларуси. Привезенный из Италии коронавирус так хорошо прижился на витебской земле, что пришлось закрывать на карантин целые предприятия.

Впрочем, не смотря на пандемию COVID-19 в Беларуси, приближались президентские выборы, а таким мероприятиям полагается приурочивать сдачу каких-либо больших объектов. Поэтому наконец-то дождь финансирования пролился на долгострои Витебска.

К выборам, правда, успели сдать только Полоцкий путепровод. Его даже открывали два раза: сначала Лукашенко в узком кругу, а затем городские и областные чиновники с жителями Витебска.

Еще один «грандиозный» объект, появившийся в нашем городе перед выборами — новая Доска почета на площади Победы. На устройство этого сооружения потратили из бюджета более 150 000 рублей.

С началом учебного года в Билево наконец открыли новую школу. А еще через день торжественно открыли участок, соединяющий проспект Строителей с этим микрорайоном.

Эту перемычку длиной всего 860 метров начали строить еще в ноября 2013 года. Потом вырытый котлован забросили, и его затопило. Таким образом, от начала строительства до перерезания красной ленточки прошло без малого семь лет.

В 2020 в Витебске провели областные «Дожинки». При подготовке к ним реконструкции подверглись площадь Свободы и улица Кирова. Деревья на бульваре улицы Кирова подверглись нещадной обрезке, а и тоге реконструкции здесь появились странная арка и скульптура, посвященная молодежи 1960-х.

В наследство своему преемнику Зарянкин оставляет незавершенную реконструкцию улицы Гагарина. Состояние этого участка инфраструктуры города уже стало притчей во языцех, и только при новом мэре улицу начали реконструировать — на это пошли остатки денег, сэкономленных при строительстве нового Полоцкого путепровода. К сожалению, городские власти решили при этом уничтожить одну из старейших веток витебского трамвая — рельсы на улице Гагарина порезали, и больше трамвай туда не вернется. Перерезать красную ленточку на отремонтированной улице будет уже новый мэр.

Напоследок заметим, что Вадим Зарянкин, наверное, стал единственным председателем Витебского горисполкома, кому во время мэрства довелось встречать своих детей, выходящих из-за решетки после ареста. Оба сына чиновника были осуждены за участие в протестах против фальсификации выборов.

365 дней мэра Вадима Зарянкина — чем они запомнятся жителям Витебска



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