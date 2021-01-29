Узнали, когда в Витебске можно будет привиться против COVID-19

• 29/1/21 13:42 • Здароўе

Стали известны примерные сроки начала вакцинации против коронавируса населения Витебска. «ННВ» узнали, как подать заявку на такую прививку.
Вакцина, прививка. Фото pixabay.com

Как сообщало наше издание, неделю назад в областном центре начали прививать от COVID-19 медиков. За ними наступит очередь работников учреждений образования, работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и других категорий, находящихся в зоне риска.

Поэтому жителям Витебска, не попадающим в эти категории, в ближайшие два месяца надеяться на вакцину от коронавируса не стоит. Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 планируется в нашем городе только апреле, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Однако уже сейчас в Витебске собираются данные по желающим бесплатно привиться российской вакциной «Спутник V», это нужно медикам для оценки необходимого количества доз препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно у своего участкового терапевта. Кроме того, заявки на такие прививки от населения принимают в Витебской городской центральной поликлинике по следующим телефонам: 8-029-192-01-14 (первое терапевтическое отделение), 8-029-192-01-59 (второе терапевтическое отделение), 8-029-192-01-95 (третье терапевтическое отделение), 8-029-192-02-18 (четвертое терапевтическое отделение).

Следует иметь в виду, что сейчас заявки на вакцинацию против коронавируса принимаются только от людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Узнали, когда в Витебске можно будет привиться против COVID-19

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    29/студзень/2021 у 14:11

    А почему после 60-ти нельзя?.. 🙄

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