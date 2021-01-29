Сразу 12 мм осадков выпало в Витебске, это пятая часть месячной нормы

Сяржук Серабро • 29/1/21 23:55 • Экалогія

За истекшие 24 часа в Витебске выпало 12 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 18 сантиметров.



24 и 25 января в Витебске были побиты суточные рекорды максимума температуры — в воскресенье воздух прогрелся до +3,5 °C, превысив рекорд 2002 года на 0,2 градуса, а в понедельник температура поднялась +4,1 °C, и рекорд 1990 года был побит на 0,3 градуса.

Такая теплая погода и осадки в виде дождя практически уничтожили снежный покров, образовавшийся за полтора месяца зимы. Однако с 28 января столбик термометра упал ниже нуля и пошел снег — природа взялась наверстывать упущенное.

В результате за последние 24 часа в Витебске выпало 12 миллиметров осадков, а высота снежного покрова к 18:00 29 января в областном центре достигала 18 сантиметров.

12 миллиметров осадков — это пятая часть месячной нормы для января, даже немножко больше. Однако по количеству осадков суточный рекорд побит не был — в 2002 году 29 января выпалом 14,4 миллиметра осадков.

Абсолютный рекорд по количеству осадков для этого месяца были установлен в 2016 году. Тогда 12 января на Витебск обрушился циклон «Даниэлла», выбросив на город сразу 33,9 миллиметра осадков.