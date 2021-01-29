Поддерживающие выплаты получат болевшие COVID-19 водители такси, сотруничащие с Яндекс Go в Витебске

Сяржук Серабро • 29/1/21 12:26 • Здароўе

Программа финансовой поддержки для перевозчиков-партнёров Яндекс Go во время пандемии коронавируса стала доступна в Витебске. Она направлена на партнёров, чьи водители пострадали от COVID-19.



Претендовать на помощь могут таксисты, которые болели коронавирусной инфекцией или находились на карантине из-за контактов с больными. Программа распространяется на водителей, регулярно оказывающих услуги через платформу Яндекс Go и выполнявших заказы хотя бы пару часов в день.

Сумма выплат конкретному водителю зависит от от истории выполненных им заказов, в день она составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.

Чтобы получить эти выплаты по болезни или нахождении в карантине, таксистам нужно обращаться в службу поддержки Яндекс Go через своё водительское приложение. Они должны указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов.

Общая сумма, выделенная Яндекс Go на программу поддержки, которая доступна в девяти странах — более 6 000 000 долларов.