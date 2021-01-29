Почти килограмм марихуаны нашли на чердаке частного дома в Езерище. Хозяин уверяет, что не знал о вениках из конопли

Іван Дзедушкін • 29/1/21 21:13 • Крымінал

Чердак одного из частных домов в Езерище был приспособлен для сушки марихуаны, однако хозяин уверяет, что ничего об этом не знал.



Во время обыска милиция собрала на чердаке около 900 грамм наркотического вещества, о происхождении которого силовики поинтересовались у живущего в доме 38-летнего безработного.

Мужчина заявил, что ничего не знал о гербарии на чердаке своего жилья. Более того, он высказал предположение, что траву мог заготовлять и хранить его тесть, который умер несколько лет назад. С тех пор она и пылилась на чердаке.

Милиция изъяла марихуану. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения наркотиков. Хозяин дома пока в статусе подозреваемого, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.