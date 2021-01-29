Более 8 тысяч рублей потратит на записи телепередач Витебский областной клинический онкологический диспансер

• 29/1/21 15:31 • Здароўе

Закупку услуг по созданию телепередач объявил Витебский областной клинический онкологический диспансер.
Телевидение, телепередача. пульт. Фото pixabay.com

Медучреждение хочет изготовить по четыре выпуска трех передач: «Беседа в студии», «Формула жизни» и «Разрушители мифов». Общая продолжительно этих двенадцати выпусков составит 140 минут.

Запланированы передачи на март, апрель, август и ноябрь текущего года. Услуга закупается из одного источника, общая стоимость телепередач составит 8400 рублей. Финансируется их производство за счет бюджета.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Litvin  
    29/студзень/2021 у 18:09

    а сколько потратят на лечение онкобольных?

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 