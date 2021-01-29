Более 8 тысяч рублей потратит на записи телепередач Витебский областной клинический онкологический диспансер

Сяржук Серабро • 29/1/21 15:31 • Здароўе

Закупку услуг по созданию телепередач объявил Витебский областной клинический онкологический диспансер.



Медучреждение хочет изготовить по четыре выпуска трех передач: «Беседа в студии», «Формула жизни» и «Разрушители мифов». Общая продолжительно этих двенадцати выпусков составит 140 минут.

Запланированы передачи на март, апрель, август и ноябрь текущего года. Услуга закупается из одного источника, общая стоимость телепередач составит 8400 рублей. Финансируется их производство за счет бюджета.