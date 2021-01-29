Более 8 тысяч рублей потратит на записи телепередач Витебский областной клинический онкологический диспансер
Закупку услуг по созданию телепередач объявил Витебский областной клинический онкологический диспансер.
Медучреждение хочет изготовить по четыре выпуска трех передач: «Беседа в студии», «Формула жизни» и «Разрушители мифов». Общая продолжительно этих двенадцати выпусков составит 140 минут.
Запланированы передачи на март, апрель, август и ноябрь текущего года. Услуга закупается из одного источника, общая стоимость телепередач составит 8400 рублей. Финансируется их производство за счет бюджета.
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1 каментар
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29/студзень/2021 у 18:09
а сколько потратят на лечение онкобольных?