За участие в протестах репрессиям подверглись почти полторы тысячи жителей Витебской области, заведено свыше 200 уголовных дел

Сяржук Серабро • 28/1/21 14:58 • Палітыка

Статистику репрессий в отношении участников мирных протестов, начавшихся после президентских выборов, озвучили на коллегии Витебской областной прокуратуры.



Только за пять месяцев — с августа и до конца 2020 года за участие в протестах к административной ответственности по статье 23734 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) привлекли 1480 человек. Эти люди были приговорены к штрафам или аресту.

Кроме того в Витебской области в отношении участников мирных протестов было возбуждено более 200 уголовных дел, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры. зачастую людей обвиняют в насилии в отношении силовиков.

Напомним, что на встрече представителей протестующих с властями в Витебском облисполкоме 17 августа была озвучена информация о том, что только в первые дни протестов в Витебской области было задержано около 700 человек.

После этого таких тотальных арестов в регионе не повторялось, однако редко какая акция протеста обходилась без задержания того или иного количества ее участников.