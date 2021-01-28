Уже четыре лося погибли от пуль браконьеров в лесах Витебщины, среди них — беременная самка

ННВ • 28/1/21 20:57 • Экалогія

В январе браконьеры в лесах Витебщины успели убить беременную лосиху, лосенка-сеголетка, взрослого лося и сохатого с трофейными рогами.



Останки самки с эмбрионом и сеголетка инспекторы обнаружили 10 января недалеко от дороги Освея – Беляны в Верхнедвинском районе. Лосей убили из нарезного оружия.

Благодаря собранным на месте незаконной добычи животных уликам — следам авто, обуви и т.п. — удалось установить пятерых браконьеров, трое из которых – родственники. Один за другим они признали вину.

Как оказалось, в этой браконьерской бригаде были распределены роли: один из родственников застрелил лосей, затем все трое занялись разделкой, еще двое в это время следили за ближайшими перекрестками. Четверых подозреваемых посадили в следственный изолятор, на свободе остается только пятый участник «бирагды», который активно сдает остальных. У браконьеров изъяли карабин и машину.

Ущерб, который жители Верхнедвинского района нанесли природе, оценивается в 26 000 рублей.

В Шарковщинском районе браконьеры оказались немного разборчивее и под их пулями полегли взрослый лось, а также трофейный самец. Это выяснилось, когда рейдовая группа Браславской МРИ 25 января заметила подозрительный трактор, выезжавший из леса.

Неподалеку в лесу нашли останки двух лосей и после этого в деревне Подлипки разыскали тракториста. Сельчанин признался, что привез домой мясо двух взрослых особей лося , в том числе голову трофейного самца с рогами.

Забрать мясо тракториста попросил знакомый охотник, который приезжает из столицы в соседнюю деревню. В доме у этого охотника нашли одежду, обувь и рюкзак со следами крови, после чего он был задержан. 47 килограмм свежей лосятины обнаружили у го родственника, а еще около 180 килограмм лосиного мяса нашли на следующий день на обочине дороги у деревни Бортники – в четырех километрах от места добычи.

В этом случае ущерб природе оценили в 17 400 рублей, кроме того отдельно потребуется заплатить за добычу трофея. По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело.

Трактористу за транспортировку мяса также грозит уголовное преследование. Кроме того в его доме нашли гладкоствольное ружье без регистрации, за которое придется заплатить штраф, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.