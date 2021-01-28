«Уранин А» добавят в воду, циркулирующую в батареях, в Орше. Это связано с недавней аварией?

Сяржук Серабро • 28/1/21 12:56 • Здароўе

Вода в трубопроводах теплосетей Орши будет окрашена в зеленый цвет путем введения в нее красителя «Уранин А».



Этот реагент является динатриевой солью флуоресцеина, способной окрашивать воду в зеленый и флуоресцировать. Краситель является безвредным для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, уверяет «Витебскэнерго».

Окрашивать воду в батареях Орши по информации «Оршанской ТЭЦ» начнут с 28 января и продолжат в течение месяца. Эта мера необходима для поиска утечек, а также несанкционированного слива сетевой воды из тепловых сетей и систем отопления.

Напомним, что недавно в Орше в результате аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались семь микрорайонов города.

Оршанцев просят при обнаружении каких-либо стоков, луж, снега, окрашенных в изумрудно-зелёный цвет или изменения цвета воды из водопроводных кранов немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу района тепловых сетей филиала «Оршанская ТЭЦ» по телефонам: 53-80-78 или 8-029-202-80-78.

Как писали «ННВ», в декабре прошлого года окрашивание воды в теплосетях в зеленый цвет предприняли в Шумилино и Оболи. Там тоже искали утечки и пытались пресечь несанкционированное использование теплоносителя.