Два раза прорывало водопровод в Витебске за минувшие сутки

ННВ • 28/1/21 15:20 • Здарэнні

27 января в Витебске произошли две аварии на водопроводе — в районе Московского проспекта и на улице Карла Маркса.



В 11:30 прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 100 миллиметров в районе дома №64 на Московском проспекте. Из-за аварии без питьевой воды остались два многоквартирных дома. Восстановить их водоснабжение удалось в 13:20.

В тот же день в 21:51 прорыв произошел на водопроводе диаметром 57 миллиметров у дома №70 на улице Карла Маркса. Там без водоснабжения осталась одна многоэтажка. Починить водопровод смогли в 2:25 28 января, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что в тот же день ликвидировались аварии на теплосетях — в районе улицы Лазо и в районе улицы Чкалова.