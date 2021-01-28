21 000 свиней «сократили» из-за АЧС в Бешенковичском районе, там останавливали работу крупного свинокомплекса

Сяржук Серабро • 28/1/21 0:39 • Эканоміка

За эпидемий COVID-19 незамеченной оказалась ликвидация всего поголовья свиноводческого комплекса «Свитино» в Бешенковичском районе.



Этот свинокомплекс находится в агрогородке Верховье и принадлежит УП «Витебский комбинат хлебопродуктов». Его проектная мощность составляет 24 000 голов свиней, фактическое производство на 2019 составляло 22 078 голов. О ликвидации поголовья на этом комплексе рассказали во время заседания Бешенковичского райисполкома, на котором анализировалась работа сельхозорганизаций района в 2020 году.

В результате район недополучил 1402 тонны продукции выращивания свиней, пишет газета «Зара». В прошлом году удалось заново запустить свинокомплекс «Свитино», к началу 2021 года поголовье свиней в Бешенковичском районе удалось довести до 6200 голов.

О причинах ликвидации поголовья свиней на крупном свинокомплексе ранее этому же изданию рассказала председатель райисполкома Галина Унукович:

— За 6 месяцев текущего года (первая половина 2020 года — ред.) объем валовой продукции сельского хозяйства составил 83,9% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в связи с эпизоотической ситуацией, приостановлена работа производственного участка «Свинокомплекс «Свитино» УП «Витебский комбинат хлебопродуктов». Поголовье свиней в районе уменьшилось на 21 тысячу (а это 14% от валовой продукции сельского хозяйства в районе). В настоящее время на территории комплекса приняты необходимые меры по профилактике африканской чумы свиней. Отобрано свинопоголовье для постановки биологической пробы. В ближайшее время сайт возобновит работу в закрытом режиме.

Когда именно ликвидировали поголовье свинокомплекса «Свитино» не известно. Судя по имеющейся информации, это произошло или в конце июня, или в начале июля.

По данным Главного статистического управления Витебской области ро итогам 2020 года поголовье свиней в Витебской области сократилось на 12 600 голов, что составляет 2,9%. На убой за год в живом весе было реализовано 72 800 тонн свиней, это на 4,8% меньше, чем в 2019 году.

Во время вспышки африканской чумы свиней в 2013 году Бешенковичский район был одним из 7 неблагополучных районов, расположенных вокруг очага АЧС, который выявили в филиале ОАО «Лучеса» в агргородке Копти под Витебском. Тогда поголовье свинокомплекса «Свитино» было уничтожено в первый раз.