Витебская милиция закупает шредеры. К чему они готовятся?
3750 рублей собирается потратить УВД Витебского облисполкома на закупку устройств для уничтожения документов.
Милиция Витебщины хочет приобрести шредеры 5 уровня секретности, то есть способные измельчать документы на полоски шириной всего два миллиметра и длиной в 10 миллиметров. Такие устройства обычно применяются для ликвидации строго конфиденциальных документов.
Кроме того, согласно документации закупки, поставляемые шредеры должны иметь возможность измельчать CD и DVD диски, пластиковые карты, скобы от степлера.
Производительность устройства заявлена в 15 листов, а цикл непрерывной работы — 20 минут. Всего управление внутренних дел закупает 5 таких шредеров, их общая ориентировочная стоимость составляет 3750 рублей.
Приобретаются они по процедуре закупки из одного источника. Шредеры должны поставить заказчику до 12 февраля. Оплачивается эта закупка из республиканского бюджета.
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