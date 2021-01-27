Витебская милиция закупает шредеры. К чему они готовятся?

Сяржук Серабро • 27/1/21 14:02 • Падзеі

3750 рублей собирается потратить УВД Витебского облисполкома на закупку устройств для уничтожения документов.



Милиция Витебщины хочет приобрести шредеры 5 уровня секретности, то есть способные измельчать документы на полоски шириной всего два миллиметра и длиной в 10 миллиметров. Такие устройства обычно применяются для ликвидации строго конфиденциальных документов.

Кроме того, согласно документации закупки, поставляемые шредеры должны иметь возможность измельчать CD и DVD диски, пластиковые карты, скобы от степлера.

Производительность устройства заявлена в 15 листов, а цикл непрерывной работы — 20 минут. Всего управление внутренних дел закупает 5 таких шредеров, их общая ориентировочная стоимость составляет 3750 рублей.

Приобретаются они по процедуре закупки из одного источника. Шредеры должны поставить заказчику до 12 февраля. Оплачивается эта закупка из республиканского бюджета.