В Витебске без отопления остались несколько десятков многоквартирных домов и целый поселок Тулово — ликвидируют две аварии на теплотрассах

ННВ • 27/1/21 11:09 • Падзеі

Из-за ликвидации аварийной ситуации на теплотрассах в районе улиц Лазо и Чкалова в Витебске отключено отопление в нескольких десятках многоквартирных домов, четыре общежития, два детсада, школа, колледж, ряд других объектов и весь поселок Тулово.



Предупреждение об аварийной ситуации на улице Лазо появилось в некоторых родительских чатах еще вчера. Там говорилось следующее: «Для устранения аварийной ситуации на участке тепловой сети по ул. Лазо 27.01 с 9.00 будут отключены горячая вода и отопление в части жилых домов и зданий по Лазо, Фрунзе и в Тулово. В том числе и в нашей школе (очевидно, речь о СШ №14 — ред.). Пожалуйста, продумайте утеплённый вариант одежды для детей. В крайнем случае, им будет разрешено одеть верхнюю одежду. С уважением, руководство школы».

Сегодня «Витебсскэнерго» официально сообщило, что днем 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение на следующих объектах:

жилые дома и здания по ул. Лазо: № 102, 106 а, 106а-1, 106а-2, 100-1, 100-2 (общежитие), 100 (общежитие), 108 («Медтехника»), 110 (база «Хозторг»), 114 (таможня), 105 (общежитие), 107 (общежитие), 113 а, 115 («Тагена»), 115 а (технический колледж), 117 (АБК «Белтекстиль»);

жилые дома и здания по проспекту Фрунзе: № 98, 98а, 100, 96 (СШ №14);

все объекты поселка Тулово;

жилые дома и здания по улице Чкалова: № 34 («Веста»), 36, 36 а (я/с № 101), 36-3, 36-1, 38, 38-1, 38-2, 40, 27 (рынок), 27б (д/с № 15), 27-1, 27-3,Ж 29, 29-1, 29-2, 31;

жилые дома по улице Воинов-Интернационалистов: № 14, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 18, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 20, 22, 22-1, 22-2, 24, 26-1.

Как мы указывали выше, временное отключение отопления и подачи горячей воды связано с устранением аварий на двух участках тепловых сетей — на улице Лазо и на улице Чкалова.

Все эти работы согласованы с Витебским горисполкомом, уверяет пресс-служба предприятия. Сегодня их решили выполнить, по заверениям «Витебскэнерго» с учетом сложившейся для этого благоприятной для этого температуры атмосферного воздуха. Ремонтные работы планируют завершить к 18:00.

По данным метеорологов в Витебске с утра была нулевая температура, позже она понизилась до −1 градуса по шкале Цельсия. В городе идет небольшой снег.

Напомним, что недавно авария на теплотрассе произошла в Орше. Тогда там без горячей воды и отопления остались сразу семь микрорайонов райцентра.